РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортМатч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу

Ахмат — Урал
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.
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