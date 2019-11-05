РПЛ
ТАСС СпортМатч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу
Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.
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Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
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Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Кино
The New York Times (США): истинная опасность «Джокера» у всех на виду (The New York Times)
Снятый режиссером Тоддом Филипсом «Джокер», в котором главную роль душевнобольного клоуна Артура Флека исполняет Хоакин Феникс, — это одновременно качественный фильм и отъявленная мешанина из «Короля комедии» и «Таксиста» Скорсезе.
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Ксения Собчак призналась, что ее впервые пристыдили за ее мужа Константина Богомолова
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Происшествия
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Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Авто
Haval объявил российские цены на купе-кроссовер Haval F7x
Транспорт
Штрафы переводят на иностранный язык
Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.
Шоу-бизнес
На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
Общество
В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
Общество
Хабаровские коммунисты разделились в годовщину Октябрьской революции
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Общество
Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
12% россиян придерживаются здорового образа жизни, сообщает Росстат.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Музыка
Пользователи в Сети выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия
Общество
Друга Кокорина и Мамаева освободили
Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Экономика
«Следовало покупать Bitcoin по $7300». Когда монета начнет дорожать
«Как только BTC отскочил от отметки 0,618 уровня Фибоначчи, всем следовало начать покупать Bitcoin», — написал Crypto Thies.
Общество
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Исследование показало, что корь способна вызвать иммунную амнезию у пациентов, не прошедших через вакцинацию.