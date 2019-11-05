Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.

Матч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу

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