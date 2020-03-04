Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу. Успокаивать болельщиков пошли футболисты обеих команд.

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

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Армия и оружие ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР) пришла к заключению, что воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением, сообщает Anadolu.

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