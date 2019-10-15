Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Политика
Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби
Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%
В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали
Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Политика
Россияне потребовали не давать Соловьеву итальянское гражданство
Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства.
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Политика
Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ
Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.