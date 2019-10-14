Футбол
РИА НовостиМатч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП. Встреча в столице Болгарии началась в 21:45 мск. Впервые матч был остановлен арбитром на 28-й минуте.
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Попов в паузе матча с Англией попросил фанатов прекратить расистские высказывания
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РИА Новости 11:10
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RT на русском 15:07
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