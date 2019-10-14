Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП. Встреча в столице Болгарии началась в 21:45 мск. Впервые матч был остановлен арбитром на 28-й минуте.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Южнокорейская звезда Солли найдена мертвой 25-летняя певица в стиле K-pop и актриса Чхве Чжин Ри, больше известная как Солли, была найдена мертвой в своем доме.

Наука Лаборатория Касперского: люди слишком доверяют роботам Совместное исследование «Лаборатории Касперского» и Гентского университета (Universiteit Gent) показало, что люди склонны доверять социальным роботам больше, чем следовало бы.

Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

Культура Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.

Армия и оружие США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.

Политика В ООН признали за Россией нарушение Женевских конвенций по Крыму Украинские власти поблагодарили руководство ООН за признание на официальном уровне нарушений Женевских конвенций Россией на незаконно аннексированной территории Крыма.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского открыть ей въезд на Украину Певица Наташа Королева попросила украинского президента Владимира Зеленского открыть въезд в страну.

Футбол Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака» Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Общество Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.

Происшествия В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.

Кино Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.

Энергетика Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти "Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

Политика США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Общество В России отключили аналоговое телевидение В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.

Единоборства Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.