Футбол
Газета.RuМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Одно из главных противостояний мирового футбола "Барселона" — "Реал", как и прогнозировалось, пришлось перенести. В связи с напряженной политической обстановкой в Каталонии главный матч 10-го тура чемпионата Испании пройдет не 29 октября, а 18 декабря.
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Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен
Спорт-Экспрессвчера в 10:59
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