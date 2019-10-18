Футбол

Газета.RuГазета.RuМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Одно из главных противостояний мирового футбола "Барселона" — "Реал", как и прогнозировалось, пришлось перенести. В связи с напряженной политической обстановкой в Каталонии главный матч 10-го тура чемпионата Испании пройдет не 29 октября, а 18 декабря.
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Каталония протестует, класико могут перенести на декабрь. Спорное решение примет совет из трех человек

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Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

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Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен

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Sport.ruвчера в 07:29
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