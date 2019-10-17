Футбол
Спорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря
Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Армия и оружие
Беспилотных ведомых разместят в морских контейнерах
Американская компания Kratos представила систему запуска беспилотных летательных аппаратов XQ-58A Valkyrie, которую можно разместить внутри стандартного морского грузового контейнера.
N+1 02:25
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество
Россия приостановила экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы во Вьетнам.
Росбалт 04:20
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает зачистку своего окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «выдумками» расследование журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной о зачистке его ближайшего окружения в республике и пытках высокопоставленных чиновников и силовиков в «секретных тюрьмах».
Новая газета 02:50
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Экономика
Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
«Автодор» запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики 15 октября в 04:19
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Армия и оружие
В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии
Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.
РИА Новости 03:40
Политика
Володин: Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Москва не поддерживает введение односторонних санкций в отношении Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондоном.
Дума ТВ 02:29
Политика
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 09:14
Армия и оружие
Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите
От российского военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» отсоединились четыре объекта неизвестной природы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
Lenta.ru 04:22
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика
Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров
Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
REGNUM 05:10