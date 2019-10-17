Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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СМИ: «Эль-класико» может быть перенесено на декабрь

Sportbox.RU01:52

Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» - «Реал» в Мадрид

РИА Новостивчера в 08:08

Из-за беспорядков в Барселоне матч с «Реалом» могут перенести на 18 декабря

Sport.ruвчера в 17:14

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Sport24.ruвчера в 17:42

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесён на 18 декабря из-за протестов

Чемпионатвчера в 16:50

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Спорт-Экспрессвчера в 16:28

СМИ: «Эль-класико» может быть перенесено на декабрь

Матч ТВ01:52
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

РБК 02:00
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Lenta.ru 15 октября в 10:34
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Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Армия и оружие

Беспилотных ведомых разместят в морских контейнерах

Американская компания Kratos представила систему запуска беспилотных летательных аппаратов XQ-58A Valkyrie, которую можно разместить внутри стандартного морского грузового контейнера.
N+1 02:25
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество

Россия приостановила экспорт пшеницы во Вьетнам

Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы во Вьетнам.
Росбалт 04:20
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает зачистку своего окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «выдумками» расследование журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной о зачистке его ближайшего окружения в республике и пытках высокопоставленных чиновников и силовиков в «секретных тюрьмах».
Новая газета 02:50
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО

Lenta.ru 04:07
Экономика

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

«Автодор» запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

Мир фантастики 15 октября в 04:19
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Московский Комсомолец 15 октября в 12:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Армия и оружие

В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии

Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.
РИА Новости 03:40
Политика

Володин: Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы

Москва не поддерживает введение односторонних санкций в отношении Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондоном.
Дума ТВ 02:29
Политика

Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию

Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Происшествия

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Футбол

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
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Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 02:02
Происшествия

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

ТАСС 03:48
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 09:14
Общество

Фигурантка дела «Нового величия» и программист Котов поженились в СИЗО

РИА Новости 05:24
Армия и оружие

Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите

От российского военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» отсоединились четыре объекта неизвестной природы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
Lenta.ru 04:22
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Гарик Харламов «пострелял» по участникам «Давай поженимся»

Lenta.ru 05:03
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика

Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров

Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
REGNUM 05:10
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