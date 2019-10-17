Футбол

Sport24.ruSport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» может быть перенесен на 18 декабря по причине напряженной политической обстановки в Каталонии.
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