Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» может быть перенесен на 18 декабря по причине напряженной политической обстановки в Каталонии.

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

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