Футбол
Sport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря
Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» может быть перенесен на 18 декабря по причине напряженной политической обстановки в Каталонии.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК 21:55
Армия и оружие
Американцы создали трижды беспилотный танк
Новинка, получившая имя Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV), представляет собой многофункциональный гусеничный комплекс с автопилотом.
Популярная механика 07:41
Футбол
Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
ProstoProSport 18:25
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices вчера в 11:25
Наука
Скорости смешивающихся потоков газа измерили в 3D
Исследователи из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне измерили скорости смешивающихся потоков газа в разных проекциях.
Индикатор 11:38
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Космос
Астероид размером с колонну Нельсона приблизится к Земле
Астероид, получивший название 2019 SR8, диаметром порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 16 октября, сообщает НАСА.
Газета Metro вчера в 05:31
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Общество
У дачников «Липового Острова» – долгов на 17 млн рублей
Финансовые проблемы СНТ «Липовый остров» начались несколько лет назад.
Вслух.Ру вчера в 02:32
Кино
Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети
В Сети опубликован первый трейлер продолжения мелодрамы «Лед».
Известия 12:28
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели
На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.
32CARS.ru вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Авто
Honda показала первое изображение нового Jazz
Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor 04:43
Футбол
Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport 17:20
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34