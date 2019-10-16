Футбол
Советский спортМатч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид
Матч десятого тура чемпионата Испании Барселона Реал могут перенести из Барселоны в Мадрид, сообщает AS. Причиной тому стали народные волнения в столице Каталонии. На днях власти осудили нескольких сторонников независимости региона на сроки от девяти до 13 лет.
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Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
«Хочу ещё раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — цитирует его РИА Новости.
RT на русском 10:42
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Транспорт
Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли
Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс вчера в 10:12
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет
Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 08:01
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Происшествия
Грузия выдаст России подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадиции 28-летнего Ярослава Сумбаева в Россию, где его подозревают в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.
Rambler News Service 09:02
Футбол
Макси Лопес: «Простил Икарди за то, что он увел у меня жену»
Форвард "Кротоне" Макси Лопес рассказал, что простил нападающего ПСЖ Мауро Икарди, который ранее увел у него жену Ванду Нару: Я выбрал быть счастливым и принял важное решение.
Soccer.ru 10:44
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг
Российскую спортсменку, выступающую в парном фигурном катании, Александру Кошевую дисквалифицировали на два года за допинг и отстранили от участия в российских и международных соревнованиях.
53 новости 09:55
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики
Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru 10:46
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Армия и оружие
В Литве обосновались американские военные
Lenta.ru 14 октября в 07:13
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика
Джонсон запросит у ЕС отсрочку брексита, если сделки не будет
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросит у Евросоюза очередную отсрочку брексита, если сторонам не удастся прийти к соглашению по выходу Британии из ЕС к субботе, 19 октября.
RT на русском 09:57
Происшествия
Выявить «серийного маньяка» из Стрежевого помог его сын
Пока в деле присутствует 5 эпизодов, первый из них зафиксировали еще в 2004 году.
Московский Комсомолец вчера в 06:34
Политика
Турция пригрозила ответить на санкции США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал не оставить без ответа санкции США, введенные из-за военной операции против курдов на севере Сирии.
Росбалт 09:59
Авто
В сети появились свежие снимки нового поколения Nissan X-Trail
Компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 05:49
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика
Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
RT на русском 10:06
Армия и оружие
Швейцария облегчила санкции против Сирии из-за военной операции Турции
Швейцария внесла изменения в санкции против Сирии для облегчения доступа гуманитарной помощи в страну после начала военной операции Турции, говорится в заявлении Федерального Совета Швейцарии, опубликованном на сайте ведомства.
Известия 11:02
Политика
В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе
На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru вчера в 10:34