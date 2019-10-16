Футбол

Советский спортСоветский спортМатч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид

Матч десятого тура чемпионата Испании Барселона Реал могут перенести из Барселоны в Мадрид, сообщает AS. Причиной тому стали народные волнения в столице Каталонии. На днях власти осудили нескольких сторонников независимости региона на сроки от девяти до 13 лет.
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Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

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Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
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Грузия выдаст России подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадиции 28-летнего Ярослава Сумбаева в Россию, где его подозревают в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.
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Выявить «серийного маньяка» из Стрежевого помог его сын

Пока в деле присутствует 5 эпизодов, первый из них зафиксировали еще в 2004 году.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал не оставить без ответа санкции США, введенные из-за военной операции против курдов на севере Сирии.
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
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Швейцария внесла изменения в санкции против Сирии для облегчения доступа гуманитарной помощи в страну после начала военной операции Турции, говорится в заявлении Федерального Совета Швейцарии, опубликованном на сайте ведомства.
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В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе

На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
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Джикия встретится с фанатами «Спартака» перед матчем с «Рубином»

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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

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Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

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