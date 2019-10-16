Матч десятого тура чемпионата Испании Барселона Реал могут перенести из Барселоны в Мадрид, сообщает AS. Причиной тому стали народные волнения в столице Каталонии. На днях власти осудили нескольких сторонников независимости региона на сроки от девяти до 13 лет.

Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид

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