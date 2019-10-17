Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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«Барселона» готова перенести матч с «Реалом» из-за протестов в Каталонии

Газета.Ru11:35

СМИ: «Эль-класико» может быть перенесено на декабрь

Матч ТВ01:52

Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен

Спорт-Экспресс10:59

«Барселона» готова перенести матч с «Реалом» на декабрь из-за протестов в городе

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«Барселона» не хочет переносить «Эль-Классико» в Мадрид

Sport.ru07:29

Президент примеры назвал невозможным перенос «эль-класико» на 18 декабря

Sportbox.RU10:07

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Sport24.ruвчера в 17:42
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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

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Политика

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Компания Жигунова долг не погасила. В результате судебные приставы наложили арест на квартиру артиста на Мосфильмовской улице.
Аргументы и Факты 11:15
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

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Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
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Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
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Ватикан выпустил электронные четки

Эхо Москвы вчера в 14:03
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При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова.
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Билли Айлиш обокрали во время концерта

Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
ФедералПресс вчера в 09:01
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В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Футбол

Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки

Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.
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Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Происшествия

Экс-майора МВД Алексея Дымовского арестовали в Новороссийске

В Новороссийске до 15 ноября арестован бывший майор МВД Алексей Дымовский, сообщает ТАСС со ссылкой на Краснодарский краевой суд.
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Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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Армия и оружие

США заставляют Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Мировое сообщество призывает Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии.
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

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Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
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На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Финансы

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.
ТАСС вчера в 17:45
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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
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Суд выпустил из СИЗО четырех фигурантов дела о «Зимней вишне»

Газета.Ru 11:41
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
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Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
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