Футбол
Спорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря
Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5. Материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза, отметила глава министерства.
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Экономика
Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество
Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Общество
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Дмитрию Хворостовскому
В Москве увековечили память Дмитрия Хворостовского. В день рождения великого певца памятник ему был установлен на Новодевичьем кладбище.
Политика
Посольство объяснило причину сопровождения Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
Российское посольство в Абу-Даби объяснило, почему президента России Владимира Путина сопровождали машины с русскими надписями: "ДПС" в ОАЭ.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Спорт
Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт
В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Финансы
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
Технологии
ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России
Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Армия и оружие
Bloomberg сравнил действия Эрдогана в Сирии с «крымской весной»
По мнению автора, Эрдоган в Сирии очевидно надеялся на успех в крымском стиле - на постановку всех перед свершившимся фактом.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Общество
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сорвалась на встрече с ним.