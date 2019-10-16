Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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Из-за беспорядков в Барселоне матч с «Реалом» могут перенести на 18 декабря

Sport.ru17:14

Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» - «Реал» в Мадрид

РИА Новости08:08

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Sport24.ru17:42

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесён на 18 декабря из-за протестов

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Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

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Ла Лига попросила перенести «Эль Класико» в Мадрид из-за протестов в Каталонии

Газета.Ru16:46

Руководство примеры выступило за перенос «эль класико» из-за протестов в Барселоне

Матч ТВ08:07
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