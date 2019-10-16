Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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Проведение Эль-Классико в Барселоне под вопросом

Все про Спорт ру01:01

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Спорт-Экспрессвчера в 16:28

Ла Лига попросила перенести «Эль Класико» в Мадрид из-за протестов в Каталонии

Газета.Ruвчера в 16:46

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Sport24.ruвчера в 17:42

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесён на 18 декабря из-за протестов

Чемпионатвчера в 16:50

Из-за беспорядков в Барселоне матч с «Реалом» могут перенести на 18 декабря

Sport.ruвчера в 17:14

Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» - «Реал» в Мадрид

РИА Новостивчера в 08:08
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Легковушка попала под поезд на Сахалине

REGNUM вчера в 22:19
Армия и оружие

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru вчера в 06:26
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City

В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости вчера в 14:01
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Происшествия

Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца

Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.
Известия 00:57
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
RT на русском 00:00
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в серии изнасилований стрежевчанина под арест

Стрежевской городской суд Томской области в понедельник отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в серии изнасилований, совершенных с 2004 по 2017 годы, сообщила РИА Томск представительница пресс-службы регионального СУ СКР.
РИА Томск 14 октября в 06:54
Технологии

Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
3DNews 15 октября в 15:21
Футбол

«Динамо» может возглавить тренер молодёжной сборной Польши

Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 13:44
Футбол

Месси взялся за усиление «Барселоны»

Lenta.ru 00:50
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Политика

Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом

Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Известия вчера в 22:18
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Политика

Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ вчера в 16:47
Здоровье

В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Экономика

«Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД

Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию "узких мест" Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ТАСС 00:29
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Армия и оружие

Американский эсминец Porter покинул порт Одессы

Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
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