Футбол
Спорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря
Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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Ла Лига попросила перенести «Эль Класико» в Мадрид из-за протестов в Каталонии
Газета.Ruвчера в 16:46
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Легковушка попала под поезд на Сахалине
REGNUM вчера в 22:19
Армия и оружие
ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку
Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru вчера в 06:26
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
РИА Новости вчера в 14:01
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Происшествия
Задержан сбежавший из колонии-поселения под Красноярском убийца
Сбежавший из колонии-поселения под Красноярском заключенный Юрий Брысев задержан утром в четверг, 17 октября.
Известия 00:57
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
RT на русском 00:00
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в серии изнасилований стрежевчанина под арест
Стрежевской городской суд Томской области в понедельник отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в серии изнасилований, совершенных с 2004 по 2017 годы, сообщила РИА Томск представительница пресс-службы регионального СУ СКР.
РИА Томск 14 октября в 06:54
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
3DNews 15 октября в 15:21
Футбол
«Динамо» может возглавить тренер молодёжной сборной Польши
Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 13:44
Футбол
Месси взялся за усиление «Барселоны»
Lenta.ru 00:50
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Политика
Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом
Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Известия вчера в 22:18
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Политика
Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ вчера в 16:47
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Экономика
«Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД
Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию "узких мест" Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ТАСС 00:29
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Армия и оружие
Американский эсминец Porter покинул порт Одессы
Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Московский Комсомолец вчера в 18:30