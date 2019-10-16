Футбол
РЕН ТВ«Эль-Класико» могут перенести в Мадрид из-за беспорядков в Каталонии
Руководство Ла Лиги просит Королевскую испанскую футбольную федерацию рассмотреть вопрос о переносе матча 10-го тура между "Барселоной" и "Реалом" в Мадрид. Отмечается, что футбольные функционеры опасаются за безопасность зрителей на "Камп Ноу" в связи с беспорядками в Каталонии, передает газета As.
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Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Беларусь ждет судьба Югославии: Но Лукашенко не Броз Тито, а Путин точно – не Сталин
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Общество
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Американская актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и порадовала фанатов своей первой фотографией с друзьями.
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Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
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В селе Буйское Кировской области произошло ДТП, в ходе которого погиб ребенок — его сбил сотрудник полиции.
Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
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Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
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Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Музыка
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На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
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Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Авто
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Оказалось, что проблемными являются двигатели GDI объемом 2,0 и 2,4 литра, в которых есть конструктивные дефекты.
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками
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Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Общество
Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах
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Общество
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Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Игры
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Студия The Farm 51 запустила раннюю версию хоррора Chernobylite. Компания сопроводила выход игры геймплейным трейлером.
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.