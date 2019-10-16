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РЕН ТВРЕН ТВ«Эль-Класико» могут перенести в Мадрид из-за беспорядков в Каталонии

Руководство Ла Лиги просит Королевскую испанскую футбольную федерацию рассмотреть вопрос о переносе матча 10-го тура между "Барселоной" и "Реалом" в Мадрид. Отмечается, что футбольные функционеры опасаются за безопасность зрителей на "Камп Ноу" в связи с беспорядками в Каталонии, передает газета As.
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