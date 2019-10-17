Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

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