Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМатч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.
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Из-за беспорядков в Барселоне матч с «Реалом» могут перенести на 18 декабря

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