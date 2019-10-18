Футбол
Советский спортМатч «Барселона» – «Реал» официально перенесен
Королевская федерация футбола Испании подтвердила перенос матча десятого тура примеры Барселона Реал, сообщает официальный сайт организации.
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Футбол
«СЭ» сравнил тренера «Спартака» Тедеско с джокером
Известное спортивное издание России «Спорт-экспресс» выставило на обложку тренера «Спартака» Доменико Тедеско в образе джокера, хотя больше это напоминает шута или клоуна из цирка - интересный образ, мягко говоря.
Prognozist 03:45
Политика
ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину
ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину Согласно новому опросу ВЦИОМа, рейтинги доверия президенту выросли до 66,5%. Это немного больше августовских значений.
Коммерсантъ 06:56
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Общество
В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
Эрдоган опроверг сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM 07:31
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Lenta.ru 04:00
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Авто
В России запретят ездить без номеров на новых авто
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Уфимские Заметки 16 октября в 14:07
Космос
Миссия NASA нашла жизнь на Марсе 40 лет назад
МИР 24 15 октября в 03:45
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск вчера в 00:43
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Политика
Украина признала невозможность отсоединиться от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил о невозможности отсоединиться от энергосистемы России.
iReactor 05:31
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Актуальные Новости 04:50
Армия и оружие
Литва купит у США шесть вертолётов Black Hawk
Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.
REGNUM 05:49
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером
Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.
Вечерний курьер 04:17
Происшествия
В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки
Известия вчера в 22:22