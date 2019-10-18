Спорт день за днем

Футбол «СЭ» сравнил тренера «Спартака» Тедеско с джокером Известное спортивное издание России «Спорт-экспресс» выставило на обложку тренера «Спартака» Доменико Тедеско в образе джокера, хотя больше это напоминает шута или клоуна из цирка - интересный образ, мягко говоря.

Политика ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину Согласно новому опросу ВЦИОМа, рейтинги доверия президенту выросли до 66,5%. Это немного больше августовских значений.

Происшествия На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.

Общество В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц «В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Армия и оружие Эрдоган опроверг сообщения о продолжении обстрелов в Сирии Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.

Политика Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Армия и оружие The National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Авто В России запретят ездить без номеров на новых авто Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.

Футбол Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Здоровье Несколько травматологов уволились из челябинской больницы Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Политика Украина признала невозможность отсоединиться от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил о невозможности отсоединиться от энергосистемы России.

Армия и оружие Литва купит у США шесть вертолётов Black Hawk Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.