Футбол

Советский спортСоветский спортМатч «Барселона» – «Реал» официально перенесен

Королевская федерация футбола Испании подтвердила перенос матча десятого тура примеры Барселона Реал, сообщает официальный сайт организации.
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