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Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.

Общество Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Игры Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.

Футбол «Шахтер» — «Колос»: проверка огнем Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» принимает новичка турнира – «Колос» из Ковалевки.

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Происшествия Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.

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