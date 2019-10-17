Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.

Спорт день за днем

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Армия и оружие The National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».

Политика Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

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Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Шоу-бизнес Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.

Финансы ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.

Политика Песков прокомментировал требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.

Политика Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

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