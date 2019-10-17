Футбол
Sport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
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Радимов о переносе Эль-Класико: Революция и политика иногда бывают сильнее футбола
Спорт день за днем07:50
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Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск вчера в 00:43
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
Детали, чьи патентные снимки опубликованы в базе ФИПС (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит новый внедорожник УАЗ – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 06:47
Футбол
Четыре игрока ФК «Ростов» могут уйти из команды зимой
Четыре игрока ФК «Ростов» могут покинуть клуб зимой 2020 года.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:55
Политика
Песков прокомментировал требование Украины о роспуске ДНР и ЛНР
Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.
Аргументы недели 16 октября в 06:00
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Экономика
«Аэрофлот» готовят к приватизации
Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».
Коммерсантъ 06:24
Хоккей
Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»
Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Экономика
Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК 06:32
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Общество
Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов
Минюст включил ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября из-за поступлений на счет иностранного финансирования.
Коммерсантъ 07:56
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Советский спорт 06:39