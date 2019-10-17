Футбол
Sport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
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Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12
В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
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ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
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Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
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NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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В Киеве убили внука иностранного музыканта, пишут СМИ
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Наука
Ученые показали на видео судьбу останков кита в экосистеме океана
Команда ученых с судна Nautilus показала на видео судьбу останков кита, найденных на дне океана возле западного побережья США.
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Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Шоу-бизнес
Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом
Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
Армия и оружие
Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»
Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
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Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на Гран-при
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в ритм-танце на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
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Меладзе раскритиковал талантливого певца на шоу «Голос»
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Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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Опубликованы системные требования игры The Outer Worlds от Obsidian
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«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
Политика
В Сербии Медведев проведет встречу с руководством страны
Глава правительства России Дмитрий Медведев отправится в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
Футбол
«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.