Футбол
Sport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
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Радимов о переносе Эль-Класико: Революция и политика иногда бывают сильнее футбола
Спорт день за днем07:50
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Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Экономика
Минфин отказался выделять 44 млрд рублей на узкие участки ЦКАД
Как сообщает «Коммерсантъ», Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 миллиардов рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги.
Происшествия
При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек
Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Кино
СМИ узнали, что юристы подали в суд на Netflix за фильм «Прачечная»
Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, которые стали прототипами героев фильма "Прачечная", подали в суд на Netflix за клевету, сообщает Deadline.
Наука
Слишком активные нейроны сокращают жизнь
Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.
Футбол
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
Политика
Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ
Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Происшествия
Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку
Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Единоборства
Умер выступавший в андеркарде боя Усика американский боксер
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
Армия и оружие
Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии
Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Амнистия заключённых в рамках Минских соглашений станет возможной только после проведения легетимных выборов в Донбассе.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Футбол