Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.

Спорт день за днем

Происшествия При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Наука Слишком активные нейроны сокращают жизнь Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.

Футбол Галицкий выступил на публике впервые за долгое время Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Космос NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Кино 32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020 16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Шоу-бизнес Супруг Лолиты Милявской подал на развод Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.

Армия и оружие Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.