Футбол
Нева СпортМатч «Барселона» — «Реал» перенесен
Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации объявил о переносе матча десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Встреча должна была пройти 26 октября на стадионе «Камп Ноу».
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Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Авто
Специалисты рассказали о способном «убить» двигатель машинном масле
Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
Автоновости дня 00:39
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру 17 октября в 10:30
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Авто
В России запретят ездить на новых авто без номеров
2020 года россияне не смогут ездить на новых автомобилях без номеров.
АБН 16 октября в 04:04
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru 16 октября в 10:26
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика, объединив титулы чемпиона IBF и WBC
Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, победил досрочно украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и объединив их оба.
REGNUM 01:24
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:04
Авто
Купе-кроссовер Haval F7x начали выпускать в России
Купе-кроссовер Haval F7x начали выпускать в России. Производство развернули на мощностях завода в Тульской области.
Aobe.ru 16 октября в 15:43
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости вчера в 05:16
Происшествия
В Екатеринбурге грабитель убил посетителя банка
Одного из посетителей убил грабитель 18 октября в Екатеринбурге в банке «Открытие», сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.
Красная весна вчера в 18:04
Футбол
Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru вчера в 18:14
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Происшествия
В Красноярске проститутка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников
По версии следствия, 25-летнюю девушку легкого поведения вызвал красноярец для оказания сексуальных услуг, однако ее не предупредили, что компанию им также составит его друг.
RuNews24.ru вчера в 07:42
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Экономика
Победители «крабовых аукционов» заплатят за квоты 142,4 млрд рублей
Победители аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов, которые состоялись 7-15 октября, в совокупности заплатят за квоты 142,4 миллиарда рублей, следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).
ПРАЙМ 17 октября в 05:54
Происшествия
При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый
Пятеро детей и один взрослый, по предварительной информации, погибли при пожаре в Ярославской области.
REGNUM 01:46