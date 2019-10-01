Футбол

Нева СпортНева СпортМатч «Барселона» — «Реал» перенесен

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации объявил о переносе матча десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Встреча должна была пройти 26 октября на стадионе «Камп Ноу».
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Ла Лига может подать апелляцию, если матч «Барселона» – «Реал» перенесут на 18 декабря

Бомбардир.ру01:55

Матч «Барселона» - «Реал» перенесён на 18 декабря

Евро-футбол.рувчера в 09:32

«Реал» поддержал идею провести «эль-класико» 18 декабря

Матч ТВвчера в 10:03

Источник: матч «Барселона» — «Реал» может пройти в Буэнос-Айресе

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

Ла Лига попросила перенести матч «Барселона» — «Реал» на 4 декабря

Чемпионатвчера в 12:41

Официально: «Барселона» и «Реал» согласовали дату проведения «классико»

Sport.ruвчера в 09:44

«Барселона» и «Реал» сыграют в декабре

Вести.Ru17 октября в 16:20
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Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

REGNUM 00:11
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Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
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Светлана Лобода отметила свой день рождения

Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Авто

Специалисты рассказали о способном «убить» двигатель машинном масле

Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
Автоновости дня 00:39
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты Милявской подал на развод

Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру 17 октября в 10:30
Общество

В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Авто

В России запретят ездить на новых авто без номеров

2020 года россияне не смогут ездить на новых автомобилях без номеров.
АБН 16 октября в 04:04
Музыка

Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России

Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru 16 октября в 10:26
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика, объединив титулы чемпиона IBF и WBC

Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, победил досрочно украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и объединив их оба.
REGNUM 01:24
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Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО

Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:04
Авто

Купе-кроссовер Haval F7x начали выпускать в России

Купе-кроссовер Haval F7x начали выпускать в России. Производство развернули на мощностях завода в Тульской области.
Aobe.ru 16 октября в 15:43
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости вчера в 05:16
Происшествия

В Екатеринбурге грабитель убил посетителя банка

Одного из посетителей убил грабитель 18 октября в Екатеринбурге в банке «Открытие», сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.
Красная весна вчера в 18:04
Футбол

Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru вчера в 18:14
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Политика

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Общество

Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов

Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Единоборства

Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru вчера в 05:57
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Происшествия

В Красноярске проститутка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников

По версии следствия, 25-летнюю девушку легкого поведения вызвал красноярец для оказания сексуальных услуг, однако ее не предупредили, что компанию им также составит его друг.
RuNews24.ru вчера в 07:42
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Экономика

Победители «крабовых аукционов» заплатят за квоты 142,4 млрд рублей

Победители аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов, которые состоялись 7-15 октября, в совокупности заплатят за квоты 142,4 миллиарда рублей, следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).
ПРАЙМ 17 октября в 05:54
Происшествия

При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый

Пятеро детей и один взрослый, по предварительной информации, погибли при пожаре в Ярославской области.
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