Футбол

Sport24.ruSport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
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