Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.

Спорт день за днем

Авто Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа Новая генерация получила переработанную радиаторную решетку с оригинальным рисунком, к тому же ДХО поменяли свой рисунок, в общем обновленный седан довольно сильно отличается от предшественника.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Единоборства Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).

Политика Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может В пятницу замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы РФ, но в ближайшее время это невозможно, передает РИА Новости.

Авто Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.

Политика МИД России ответил на обвинения Эквадора Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Киберспорт Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Политика Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».

Общество В Петербурге УФАС разоблачило «снежный картель» В Петербурге антимонопольщики подтвердили наличие «снежного картеля», не допускающего конкурентов до уборки городских улиц зимой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Губернатор Ивановской области доложил Путину о развитии региона Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации проекта по воссозданию исторических поселений в городах Шуя и Кинешма.