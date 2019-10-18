Футбол

Sport24.ruSport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
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Точная дата «Эль Классико» еще не определена

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Источник: «Эль-класико» перенесен на 18 декабря

Sportbox.RU16:13

Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен

Спорт-Экспресс10:59

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Sport24.ru15:38

Матч «Барселоны» и «Реала» перенесли на середину декабря

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СМИ: Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесён на декабрь

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«Барселона» не хочет переносить «Эль-Классико» в Мадрид

Sport.ru07:29
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В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

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Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

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В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru 06:10
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 16:38
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Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия вчера в 07:35
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Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
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Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь

Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Коммерсантъ вчера в 04:33
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Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

Misanec.ru 14 октября в 19:59
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Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 13:44
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Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда

Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
REGNUM вчера в 03:09
Экономика

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
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Обвиняемые в США украинские партнеры Джулиани сделали заявление в суде

Выходцы из Украины и бизнесмены Андрей Кукушкин, Дэвид Коррия, которые являются партнерами личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, ответили на предъявленные им обвинения в федеральном суде Манхеттена.
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Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
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«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Последний раз в ФНЛ Галимов работал в апреле. В мае 2018 года проверку на полиграфе проходил азовский судья Артем Чистяков.
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Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
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В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

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РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

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Российской авиакомпании дали допуск на полеты в Грузию

«Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний», – пояснили в S7.
Взгляд.ру вчера в 11:52
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Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
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Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
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NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
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Сахалинцев приглашают на автогонки

Автогонки Импульс состоятся на Сахалине. Они пройдут на аэродроме Пушистый .
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Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

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Минздрав отчитался о росте продолжительности жизни россиян

Россияне стали в среднем жить дольше. К такому выводу пришли специалисты Минздрава.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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