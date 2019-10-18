Футбол

Sport24.ruSport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Точная дата «Эль Класико» еще не определена

Газета.Ruвчера в 21:29

Источник: «Эль-класико» перенесен на 18 декабря

Sportbox.RUвчера в 16:13

Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен

Спорт-Экспрессвчера в 10:59

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Sport24.ruвчера в 15:38

Матч «Барселоны» и «Реала» перенесли на середину декабря

Чемпионатвчера в 17:00

СМИ: Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесён на декабрь

RT на русскомвчера в 15:53

«Барселона» не хочет переносить «Эль-Классико» в Мадрид

Sport.ruвчера в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 00:10, Ашберн
Здоровье

Врач рассказал о последствиях «кома в груди»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия 16 октября в 00:55
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

В Генпрокуратуре сообщили о новом виде фальшивых купюр

Представитель Генпрокуратуры Елена Малык рассказала о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов — для этого преступники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты.
Парламентская газета 16 октября в 08:55
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Происшествия

В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки

Беспорядки произошли в центре Барселоны после многочисленного митинга протеста сторонников независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
Экономика

Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату

В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Уральская модель трогательно поздравила Тимати с рождением сына

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, 26-летняя модель Алена Шишкова поздравила известного репера Тимати с рождением второго ребенка.
URA.Ru вчера в 22:58
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Интерфакс 16 октября в 10:59
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса 16 октября в 04:25
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета 16 октября в 07:21
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

Экс-майора МВД Алексея Дымовского арестовали в Новороссийске

В Новороссийске до 15 ноября арестован бывший майор МВД Алексей Дымовский, сообщает ТАСС со ссылкой на Краснодарский краевой суд.
Новая Кубань вчера в 10:47
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Известия вчера в 21:20
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Политика

В США объяснили приостановку помощи Украине

Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку.
ТК Звезда вчера в 22:02
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости вчера в 17:45
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru вчера в 06:07
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Происшествия

Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Интерфакс вчера в 22:15
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Кино

Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»

Культуромания вчера в 06:07
Общество

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
MySLO.ru 16 октября в 08:36
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 12:33
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Единоборства

Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева

FightTime.ru вчера в 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное