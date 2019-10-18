Футбол
Sport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
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Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен
Спорт-Экспрессвчера в 10:59
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