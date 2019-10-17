Футбол
Sport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
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Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
В базе ФИПС появились патентные снимки нового внедорожника УАЗ.
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг
НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Культура
Элтон Джон раскритиковал музыку в ремейке «Короля Льва»
Культура
В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова
Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Армия и оружие
Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
Общество
Квартиру Сергея Жигунова арестовали за долги
Накануне стало известно, что по иску одного из банков Волгограда была арестована однокомнатная квартира актера на Мосфильмовской улице.
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.