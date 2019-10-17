Футбол

Sport24.ruSport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч «Барселона» - «Реал» был перенесен

Газета.Ru16:14

Матч «Барселоны» и «Реала» перенесен на 18 декабря. Серьезно?

Спорт-Экспресс15:47

СМИ: Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесён на декабрь

RT на русском15:53

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Sport24.ru15:38

Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесён

Чемпионат15:17

Источник: «Эль-класико» перенесен на 18 декабря

Sportbox.RU16:13

«Барселона» не хочет переносить «Эль-Классико» в Мадрид

Sport.ru07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 16:35, Вашингтон
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 15:17
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Здоровье

Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 02:02
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.
Discover24 02:49
Политика

Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском 15:26
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости 16:16
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Авто

«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали

В базе ФИПС появились патентные снимки нового внедорожника УАЗ.
Новые автомобили 06:14
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Происшествия

Экс-майора Дымовского арестовали на месяц

Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг

НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.
РБК 14:44
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Культура

Элтон Джон раскритиковал музыку в ремейке «Короля Льва»

Афиша Daily вчера в 13:19
Культура

В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова

Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Культуромания 15 октября в 08:45
Политика

Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit

Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Политика

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Армия и оружие

Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Известия вчера в 15:25
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop 15 октября в 01:20
Общество

Квартиру Сергея Жигунова арестовали за долги

Накануне стало известно, что по иску одного из банков Волгограда была арестована однокомнатная квартира актера на Мосфильмовской улице.
МонаВиста 05:01
Космос

Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках

В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Век 11:32
Общество

Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Космос

Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами

Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное