Матч 10-го тура Ла Лиги между испанскими командами «Барселона» и «Реал» должен был состояться 26 октября, однако игру перенесли на 18 декабря. Как сообщает издание Sport.es, такое решение принял Комитет по проведению соревнований из-за сложной политической обстановки в Каталонии.

Матч «Барселоны» с «Реалом» перенесен на декабрь

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