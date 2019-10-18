Футбол
ТК ЗвездаМатч «Барселоны» с «Реалом» перенесен на декабрь
Матч 10-го тура Ла Лиги между испанскими командами «Барселона» и «Реал» должен был состояться 26 октября, однако игру перенесли на 18 декабря. Как сообщает издание Sport.es, такое решение принял Комитет по проведению соревнований из-за сложной политической обстановки в Каталонии.
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Президент ла лиги заявил, что перенос матча «Барселоны» и «Реала» на 18 декабря невозможен
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