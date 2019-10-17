Футбол
Sport24.ruМатч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Политика
Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит
Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Гаджеты
Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России
Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает участие в совместном запуске в России этой новинки в партнерстве с тремя онлайн-ритейлерами – «Ситилинком», «Онлайн трейд ру» и Wildberries.
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Политика
Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
Экономика
Полную компенсацию советских вкладов откладывают еще на год
Вступление закона о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке откладывается еще на год.
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
Политика
Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».
Футбол
Владельцем ростовского футбольного клуба СКА стал рэпер Баста
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.