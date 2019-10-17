Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» был перенесен на 18 декабря.

Шоу-бизнес Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2» Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.

Политика Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".

Гаджеты Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает участие в совместном запуске в России этой новинки в партнерстве с тремя онлайн-ритейлерами – «Ситилинком», «Онлайн трейд ру» и Wildberries.

Политика Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.

Политика Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Политика Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».

Экономика Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.