Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca. «Барселона» в центре протестов.

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Политика Министр энергетики США подал в отставку Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Дамаске не видят оснований для предоставления автономии курдам Советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан заявила, что Дамаск не рассматривает возможность предоставления автономии курдам, так как для этого нет оснований.

Политика Великобритания и ЕС договорились о Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

Экономика Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.

Политика Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.

Общество Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.

Политика Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.

Политика Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.

Футбол Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита» Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».

Единоборства Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года Подерутся два чемпиона мира в полутяжелом весе — Артур Бетербиев и Александр Гвоздик.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Общество «Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.