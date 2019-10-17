Футбол
ТК ЗвездаМатч «Барселоны» с «Реалом» перенесен на декабрь
Матч 10-го тура Ла Лиги между испанскими командами «Барселона» и «Реал» должен был состояться 26 октября, однако игру перенесли на 18 декабря. Как сообщает издание Sport.es, такое решение принял Комитет по проведению соревнований из-за сложной политической обстановки в Каталонии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Гаджеты
У Intel получилось. Первые тесты процессора Core i7-10710U показывают, на что способна новинка
В целом можно видеть, что Core i7-10710U показывает себя весьма неплохо, но линейка Comet Lake у Intel получилась достаточно специфической.
iXBT.com 16:34
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома
РИА Новости 05:38
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Игры
Capcom решила вернуться к старым сериям игр
Японский разработчик и издатель Capcom объявил, что вернется к своим неиспользуемым франшизам.
CyberSport.ru 10:48
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
РБК 04:27
Авто
Lexus регистрирует новый товарный знак LX600 Moniker
Lexus подал заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в Бюро по патентам и товарным знакам США, что указывает на то, что его флагманский внедорожник может получить новый двигатель.
SpeedMe 15:53
Армия и оружие
Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
Московский Комсомолец 14:40
Армия и оружие
Спецпредставитель США по Сирии прокомментировал соглашение с Турцией
17 октября США и Турция смогли совершить соглашение, что лучшим образом должно повлиять на решения разногласий этих стран и снятия санкций Дональдом Трампом в отношении Турции.
ГЛАС.RU 20:23
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Реальное время 14 октября в 19:31
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
RT на русском 15:04
Энергетика
Киев завершил закачку газа в хранилища к зиме
Украина завершила процесс закачки природного газа в свои подземные хранилища, который будет использоваться в предстоящем отопительном сезоне.
ТАСС 06:55
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia, которая будет представлена 11 ноября.
Газета DAILY 15:57
Хоккей
Игрок «Вегаса» Зыков сделал заявление по поводу своей дисквалификации
Ранее клуб сделал заявление по поводу дисквалификации Зыкова.
Газета.Ru 15:25
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Футбол
В Сети появилось фото мяча Евро-2020
В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020, который получил название Uniforia.
Soccer.ru 19:48
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 11:05
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении машин ДПС попал на видео
Президент РФ Владимир Путин прилетел с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Невские Новости 15 октября в 06:28
Политика
В Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США
Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Общество
Счётная палата сообщила о сокращении численности личного состава МВД
Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 году не удалось достичь планового значения в 95% показателя уровня укомплектованности личным составом органов внутренних дел.
RT на русском вчера в 00:57
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:42
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Технологии
В России показали экспериментального боевого робота «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили робототехническую платформу «Маркер».
RuNews24.ru 09:51