Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Вратарь сборной Болгарии: «В адрес футболистов Англии не было никаких расистских выкриков. Они преувеличивают»

Матч ТВ15:03

Болельщик сборной Англии рассказал, как на него охотились болгарские ультрас

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Вратарь сборной Болгарии Илиев: болельщики вели себя хорошо, оскорблений не было

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Sportbox.RU15:03
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«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

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В сообщении отмечается, что глава российского оборонного ведомства и глава Пентагона в ходе разговора обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
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Армия и оружие

У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой

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В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
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Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
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Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
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Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

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В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
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Могильные плиты рядом с Театром эстрады заменят на обычные

Могильные плиты, найденные в ходе работ по благоустройству территории около столичного Театра эстрады, планируется заменить на обычные плиты, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев.
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Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

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