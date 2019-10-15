Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Болгария — Англия
0 – 6
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Васил Левски»
4′
Джордан Хендерсон
7′
Маркус Рэшфорд
20′
Росс Баркли
32′
Росс Баркли
45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
68′
69′
Рахим Стерлинг
72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
76′
85′
Харри Кейн
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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