Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Васил Левски»
|4′
Джордан Хендерсон
|7′
Маркус Рэшфорд
|20′
Росс Баркли
|32′
Росс Баркли
|45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
|46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
|68′
|69′
Рахим Стерлинг
|72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
|73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
|76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
|76′
|85′
Харри Кейн
Болгария
Расстановка 4‑5‑1
23
Илиев
4
Пашов
15
Терзиев
21
Хаджиев
3
Занев
10
Попов
12
Краев
11
Десподов
7
Костадинов
16
Малинов
18
Иванов
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Мингз
6
Магуайр
3
Чилуэлл
8
Хендерсон
20
Маунт
4
Уинкс
21
Уилсон
9
Кейн
17
Санчо
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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ФИФА будет ждать решения УЕФА по инциденту во время матча Болгария — Англия
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