Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.

Спорт день за днем

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Армия и оружие США хотят вывезти ядерное оружие из Турции Американские власти задумались о вывозе запасов своего ядерного оружия с территории Турции.

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Политика США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга США продолжают призывать КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга, заявил помощник госсекретаря Дэвид Стилуэлл.

Политика Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.

Авто В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Происшествия Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.

Общество «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.

Происшествия В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.

Общество Суд приговорил экс-директра РФБ Домани к шести годам колонии Чертановский суд Москвы приговорил бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам колонии.

Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Общество Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

Экономика В России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей.

Происшествия Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кино «Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.

Технологии В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.

Космос NASA показало новые скафандры для полетов на Луну Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.

Футбол Агуэро попал в автомобильную аварию Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

Общество Татьяна Тотьмянина после операции узнала результат срочной гистологии Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а Татьяна ждала результатов гистологии.

Экономика Российские пекари объявили о подорожании хлеба В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.

Спорт Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.