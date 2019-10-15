Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Терпению англичан пришел конец. Теперь у Болгарии большие проблемы из-за проявлений расизма
Спорт день за днемвчера в 09:00
ФИФА пригрозила более серьезными санкциями для Болгарии после расистского поведения фанатов
Sport24.ruвчера в 13:34
УЕФА возбудил дисциплинарное дело по итогам матча между сборными Болгарии и Англии
Спорт-Экспрессвчера в 12:38
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:57, Вашингтон
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Общество
Росавиация опровергла возобновление авиасообщения с Грузией
В начале октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты.
РБК 12:15
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Культура
Съемки нового сезона сериала «Сваты» оказались под угрозой срыва
Съемки седьмого сезона популярного сериала «Сваты», которые были запланированы на конец этого года, могут оказаться под угрозой срыва.
Don24 12:12
Общество
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве
Чемпионка Олимпиады в Турине в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из клиник Москвы.
Российская газета вчера в 10:34
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru вчера в 10:34
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова намекнула на предстоящую свадьбу
В микроблоге Instagram Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента, намекнула на предстоящую свадьбу.
OAnews 09:46
Культура
Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке
Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Радио Культура вчера в 12:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика
Зеленский назвал неделю тишины условием для разведения сил в Донбассе
Киев приступит к отводу войск от линии соприкосновения в Донбассе только после недели тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.
Газета.Ru 10:56
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Технологии
В джунглях Камбоджи найдена затерянная столица Кхмерской империи
Исследователям было известно, что ещё до Ангкора – в конце 8 века и в первой половине 9 века – у кхмеров была другая столица, город Махендрапарвата.
Вести.Наука 07:44
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани у границы с Турцией
Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
Газета.Ru 11:34
Происшествия
Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»
Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики
Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru 10:46
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Чавушоглу назвал жестом доброй воли заявление Лаврова по Турции и САР
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу расценил как жест доброй воли заявление российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия между Анкарой и Дамаском.
RT на русском 12:31
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Авто
Моторы Kia и Hyundai получат пожизненную гарантию
Альянс Hyundai/Kia столкнулся с одной из самых глобальных сервисных компаний за свою историю, причиной которой является массовое возгорание двигателей Theta II.
Daily-Motor.Ru 03:04
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52