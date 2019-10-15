Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Тренер сборной Болгарии извинился перед английскими игроками за расизм

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Терпению англичан пришел конец. Теперь у Болгарии большие проблемы из-за проявлений расизма

Спорт день за днем09:00

Главный тренер сборной Болгарии извинился перед игроками команды Англии за расизм своих болельщиков

Sport24.ru15:25
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Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Главный популяризатор российской космонавтики в музыкальном мире, итальянский звуковой экспериментатор Массимо Магрини, возвращается в Санкт-Петербург со своим проектом Bad Sector.
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Текст соглашения по Brexit может быть опубликован 16 октября

Итоговый текст соглашения по Brexit может быть опубликован в среду, 16 октября.
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Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400

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Поклонская отреагировала на заявление преемницы Меркель о Крыме

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении Крыма с Россией.
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