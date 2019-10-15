Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Терпению англичан пришел конец. Теперь у Болгарии большие проблемы из-за проявлений расизма
Спорт день за днем09:00
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08
Политика
В Чечне опровергли «чистку» в ближнем окружении Кадырова
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг появившиеся в прессе сведения о «зачистке» в ближнем окружении главы республики Рамзана Кадырова.
Национальная служба новостей 00:13
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 16:13
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Политика
Путин получил подарок от короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
БИЗНЕС Online вчера в 15:02
Политика
Задержанная в Минске Анна Богачёва находилась в международном розыске
Ранее гражданке России отказали в выезде из страны. Сообщалось, что Богачёва попала под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы.
Говорит Москва 09:44
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:37
Футбол
Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже
Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Газета.Ru 18:19
Космос
Итальянский проект Bad Sector передаст Петербургу послания из космоса
Главный популяризатор российской космонавтики в музыкальном мире, итальянский звуковой экспериментатор Массимо Магрини, возвращается в Санкт-Петербург со своим проектом Bad Sector.
Фонтанка.Ру 05:35
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
RT на русском 00:30
Экономика
Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду.
Российская газета вчера в 04:24
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение вчера в 02:21
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Политика
Текст соглашения по Brexit может быть опубликован 16 октября
Итоговый текст соглашения по Brexit может быть опубликован в среду, 16 октября.
Комсомольская правда 13:34
Футбол
Черчесов подарил Владимиру Соловьеву футболку Дзюбы
Спорт-Экспресс 17:08
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика
Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400
Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
РБК 18:25
Армия и оружие
Боевики ВСУ при содействии «1+1» отличились созданием очередного фейка
Военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ крепко облажались в попытках выпустить фейк, который бы объяснил неповиновение приказам главнокомандующего Украины Владимира Зеленского со стороны командующего ОТГ «Восток» Эдуарда Москалева.
Новостной фронт 16:44
Политика
Поклонская отреагировала на заявление преемницы Меркель о Крыме
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении Крыма с Россией.
ФАН 13 октября в 23:49