Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Политика
Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны
Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского коллегу Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдёт в 2020 году в Тарту.
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Политика
Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
Общество
Составлен рейтинг самых безопасных для женщин стран
В списке стран, которые эксперты считают наиболее безопасными и удобными для женщин, Россия разделила с Грецией 50-е место.
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Шоу-бизнес
Успенская рассказала об осложнениях в лечении дочери
65-летняя певица Любовь Успенская рассказала о состоянии ее дочери Татьяны, которая сломала челюсть и лишилась пяти зубов при падении с велосипеда на Коста-Рике.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Армия и оружие
Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Футбол
Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года
Футбол
Финляндия разгромила Армению в отборочном матче Евро-2020
Сборная Финляндии с крупным счетом обыграла Армению в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Общество
«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник
Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Футбол
Ловчев: не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в «Спартаке»
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Происшествия
Во Франции задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН
Франция задержала по запросу России бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Финансы
Курс валют показал отрицательную динамику
Официальный курс валют, установленный на 15 октября российским Центробанком, снизился, передает «Газета.ru».
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.