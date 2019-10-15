Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI
Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
REGNUM 12 октября в 05:42
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика
Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков
В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.
Московский Комсомолец вчера в 14:09
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 вчера в 06:54
Технологии
В Бурятии построят крупнейшую в мире гамма-обсерваторию
Иркутский государственный университет получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 87,5 миллиона рублей на строительство уникальной научной установки - крупнейшей в мире гамма-обсерватории в Тункинской долине в Бурятии.
Российская газета 04:45
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Наука
Ученые заявили об увеличении цветения водорослей в озерах всего мира
За последние три десятилетия интенсивность летнего цветения водорослей во всем мире заметно возросла.
Planet Today вчера в 12:34
Происшествия
Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального
В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.
Дождь 01:14
Футбол
Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом
Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.
МК-Спорт 05:57
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Происшествия
Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали
Российская газета вчера в 21:30
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Здоровье
Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами
За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
URA.Ru 01:45
Футбол
Лунин вошел в двадцатку претендентов на Golden Boy-2019
Вратарь "Вальядолида" и сборной Украины Андрей Лунин попал в двадцатку претендентов на награду Golden Boy-2019, несмотря на редкое появление в стартовом составе команды.
Soccer.ru 05:25
Происшествия
В СКР научились устанавливать личности преступников в масках
Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru вчера в 12:07
Финансы
Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках
В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
РБК 06:08
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66
Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.
Известия 01:33
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия
В Индии нашли похороненного заживо младенца
В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru 13 октября в 17:05
Происшествия
В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери
Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57