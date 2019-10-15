Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.

Происшествия Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве По версии следствия, молодой человек схватил сотрудника Росгвардии за форму и мешал ему работать на митинге 27 июля.

Здоровье Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Технологии Microsoft провела редизайн одного из основных приложений Windows 10 Компания Microsoft выпустила заметное обновление для приложения «Калькулятор» в операционной системе Windows.

Происшествия Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Спорт Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.

Культура Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов» Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Экономика Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.

Армия и оружие Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.

Происшествия Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания 18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.

Гаджеты Google представила новый смартфон Компания Google представила во вторник новый смартфон Pixel 4, оснащенный датчиком движений и улучшенной камерой, новинка будет доступна 24 октября по стартовой цене 799 долларов.

Политика Мониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец».