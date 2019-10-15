Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Болгарский журналист перебил Саутгейта: расизм? Что вы несёте, это преувеличение
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Спорт-Экспрессвчера в 05:01
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