Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Терпению англичан пришел конец. Теперь у Болгарии большие проблемы из-за проявлений расизма

Спорт день за днем09:00

Болгарский журналист прервал слова Саутгейта о расизме и заявил, что это преувеличение

Спорт-Экспресс05:01

Англия обсуждала возможность отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расистских высказываний

Матч ТВ04:37

Чеферин после матча Болгария - Англия призвал бороться с расизмом в Европе

РИА Новости09:21

Премьер-министр Великобритании назвал «гнусным» расизм болельщиков в Болгарии

Sport24.ru08:38

Болгарский журналист перебил Саутгейта: расизм? Что вы несёте, это преувеличение

Чемпионат04:43

Капитан сборной Англии Кейн: мы могли отказаться от матча

Газета.Ru08:15
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Политика

В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
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Медведев признал неисполнение значительного числа поручений президента

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Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
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Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Известия 08:57
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».
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Наука

Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума

Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.
Индикатор вчера в 09:02
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении в Красноярске

RT на русском 03:34
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Общество

Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Кино

Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 3%, российской - на 0,1 п. п. до 1,1%.
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Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

На недавнем концерте в честь Дня работника сельского хозяйства Юлия Проскурякова выступила в платье, в котором несколько лет назад появлялась беременной — тогда артистка, состоящая в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым, ждала появления на свет дочери Вероники.
WMJ.ru вчера в 08:36
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Гаджеты

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
3DNews 13 октября в 04:27
Экономика

Счетная палата предупредила о прекращении роста пенсий

"Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа №204 по реальному росту пенсий", — подчеркивается в заключении.
Уралинформбюро 01:01
Гаджеты

Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей

В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
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Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

По сети разлетелись фотографии низкого качества с якобы новым дизайном Соника из грядущего фильма Paramount.
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Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Единоборства

Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио

Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Теннис

Касаткина уступила Ястремской в первом круге Кубка Кремля

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Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

WMJ.ru вчера в 17:59
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье

В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
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