Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Газета.Ru вчера в 22:52
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45
Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
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