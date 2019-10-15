Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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УЕФА расследует проявление расизма в адрес игроков сборной Англии в Софии

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Матч ТВвчера в 15:03

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Вратарь сборной Болгарии: «Я не слышал расистских оскорблений. Сборная Англии преувеличивает»

Sport24.ruвчера в 17:29

Болельщик сборной Англии рассказал, как на него охотились болгарские ультрас

Спорт-Экспрессвчера в 15:13
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BFM.ru вчера в 12:22
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием в столице Пакистана Исламабаде на моторикше.
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Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
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Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее

КиноПоиск вчера в 04:09
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В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
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Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
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Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
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Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду

Спорт-Экспресс вчера в 04:43
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
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Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
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Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
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Какой финансовый «колхоз» предлагал Федун

Идея создания единого финансового фонда получила широкое обсуждение. Не так давно похожие мысли озвучивал в «СЭ» и владелец «Спартака».
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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Microsoft анонсировала обновление Windows 10

Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
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Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы

На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
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Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
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Красноярские школьники изобрели новый способ защиты данных

Красноярские школьники Анна Кривошея и Дмитрий Потапов нашли способ максимально упростить защиту персональных компьютеров от посторонних лиц.
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В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди

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Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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Наиболее заметные статьи сегодняшней «Российской газеты» опубликованы на странице «Наука».
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45

Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
ТАСС 13 октября в 22:50
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