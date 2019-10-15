Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМатч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона. Как сообщает Sky Sports, в средине первого тайма капитан гостей Гарри Кейн обратился к арбитру по поводу проявления расизма, и игра была приостановлена.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Англия обсуждала возможность отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расистских высказываний

Матч ТВ04:37

Англия обсуждала возможность отказаться от продолжения матча с Болгарией из-за расистских высказываний

Sportbox.RU04:37

Главный тренер сборной Болгарии: «В Англии больше проблем с расизмом, чем у нас»

Bobsoccer13 октября в 12:52

Болгарский журналист прервал слова Саутгейта о расизме и заявил, что это преувеличение

Спорт-Экспресс05:01

Матч Болгария – Англия чуть не сорвали фанаты. Стерлинг воспользовался антирасистской инструкцией и остановил игру

Sports.ruвчера в 18:01

Балаков высказался о расистском поведении болгарских болельщиков в матче с Англией

Sport24.ruвчера в 21:41

Болгарский журналист перебил Саутгейта: расизм? Что вы несёте, это преувеличение

Чемпионат04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66

Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.
Известия 01:33
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Общество

Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье

Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Интерфакс 07:45
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Кино

«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц

Американскую актрису Зои Кравиц («Большая маленькая ложь», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза.
Культуромания 00:44
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Культура

В Москве открылась первая масштабная выставка работ Йоко Оно

В Московском музее современного искусства (ММОМА) открылась первая масштабная выставка работ японской художницы и певицы Йоко Оно — вдовы лидера группы The Beatles Джона Леннона.
Известия 05:26
Общество

Российские вузы возглавили список лучших университетов Европы

Составленный британской компанией список лучших вузов стран Европы и Центральной Азии возглавили три российских вуза.
Царьград 07:42
Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчном пузыре в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Общество

Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Elle Women in Hollywood, на которой традиционно чествуют женщин, добившихся наибольших успехов в Голливуде.
Passion.ru 06:12
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова.
Коммерсантъ 05:48
Футбол

Сын Зидана не жалеет об уходе из «Реала»

Вратарь «Расинга» Люка Зидан не жалеет, что летом по арендному соглашению покинул «Реал».
Матч ТВ 03:57
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика

Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.
РЕН ТВ 07:08
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество

В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
Известия 07:07
Происшествия

Бастрыкин поручил расследовать убийство спортсмена в Красноярске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после смерти спортсмена в Красноярске.
РЕН ТВ вчера в 11:10
Финансы

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд

Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Кино

На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Piter.tv 06:16
Гаджеты

Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android

По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.
Экономика сегодня вчера в 08:09
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Происшествия

Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали

Комсомольская правда вчера в 21:22
Армия и оружие

Военные США покинули две базы в Сирии

Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населённого пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком, — говорится в сообщении.
News.ru 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное