Футбол
Евро-футбол.руМатч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона. Как сообщает Sky Sports, в средине первого тайма капитан гостей Гарри Кейн обратился к арбитру по поводу проявления расизма, и игра была приостановлена.
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Главный тренер сборной Болгарии: «В Англии больше проблем с расизмом, чем у нас»
Bobsoccer13 октября в 12:52
Балаков высказался о расистском поведении болгарских болельщиков в матче с Англией
Sport24.ruвчера в 21:41
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