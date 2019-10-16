Футбол
Евро-футбол.руМатч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона. Как сообщает Sky Sports, в средине первого тайма капитан гостей Гарри Кейн обратился к арбитру по поводу проявления расизма, и игра была приостановлена.
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Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
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Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
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Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
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Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
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Футбол
Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года
Политика
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Накануне власти США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии против курдов.
Общество
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Происшествия
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Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».