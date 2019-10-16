Футбол
Евро-футбол.руМатч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона. Как сообщает Sky Sports, в средине первого тайма капитан гостей Гарри Кейн обратился к арбитру по поводу проявления расизма, и игра была приостановлена.
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