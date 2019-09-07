Футбол
Soccer.ruАлбанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны. Вместо гимна Албании они включили гимн Андорры.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
Авто
Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR
32CARS.ru вчера в 09:11
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Хоккей
«Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне КХЛ
Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже к исходу четвертой минуты гости забросили три безответные шайбы, после чего в воротах сочинской команды Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.
РБК 12:53
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM 16:58
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Футбол
Лингард из-за болезни покинул расположение сборной Англии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии. 26-летний игрок вернулся в клуб из-за болезни.
Sports.ru 11:08
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Политика
Осужденные за терроризм Сенцов и Кольченко прибыли на Украину
Экономика сегодня 07:28
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Фигурное катание
Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах
Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:41
Кино
Киновед: в отличие от Троцкого, Ленин не любил сниматься в кино
Красная весна 12:25
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение 09:03
Происшествия
В Москве в здании ТИК задержали юриста штаба Дмитрия Гудкова
В Москве в здании территориальной избирательной комиссии Дорогомилово задержали Владимира Егорова, эксперта по проверке подписей и юриста штаба политика Дмитрия Гудкова.
Новая газета 16:05
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Гаджеты
Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855
Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
Astera 11:19
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Авто
В рейтинг самых популярных машин России впервые вошел Renault Arkana
По итогам первых восьми месяцев падение составило 2,3 процента. Впервые в Топ-25 самых популярных моделей вошел кроссовер Renault Arkana.
Motor вчера в 07:06
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.
Известия вчера в 21:06