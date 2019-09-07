Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны. Вместо гимна Албании они включили гимн Андорры.

Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17 В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.

Хоккей «Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне КХЛ Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже к исходу четвертой минуты гости забросили три безответные шайбы, после чего в воротах сочинской команды Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.

Единоборства Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика В России начался единый день голосования На территории России стартовал единый день голосования.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Футбол Лингард из-за болезни покинул расположение сборной Англии Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии. 26-летний игрок вернулся в клуб из-за болезни.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Наука Заикнемся о мышах Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.

Фигурное катание Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Происшествия В Москве в здании ТИК задержали юриста штаба Дмитрия Гудкова В Москве в здании территориальной избирательной комиссии Дорогомилово задержали Владимира Егорова, эксперта по проверке подписей и юриста штаба политика Дмитрия Гудкова.

Гаджеты Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855 Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Авто В рейтинг самых популярных машин России впервые вошел Renault Arkana По итогам первых восьми месяцев падение составило 2,3 процента. Впервые в Топ-25 самых популярных моделей вошел кроссовер Renault Arkana.

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.