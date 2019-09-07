Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАлбанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн

Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны. Вместо гимна Албании они включили гимн Андорры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо Албании. И извинились перед Арменией

Спорт-Экспресс15:03

Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн. Они отказывались играть

Чемпионат15:17

Албании включили гимн Андорры перед матчем с Францией. Они отказались играть, пока не прозвучит правильный вариант

Sports.ru15:14

Матч Франции против Албании начался с задержкой из-за неправильного гимна

РИА Новости15:21

Французы по ошибке включили гимн Андорры на матче с Албанией, а потом извинились перед Арменией (видео)

Матч ТВ16:59

Сборной Албании по ошибке поставили гимн Андорры, а извинились перед армянами. Главное в отборе Евро

Sport24.ru17:12

Организаторы матча Франция - Албания дважды обидели гостей, начало игры задержали на 7 минут

Евро-футбол.ру14:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
Авто

Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR

32CARS.ru вчера в 09:11
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17

В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Хоккей

«Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне КХЛ

Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже к исходу четвертой минуты гости забросили три безответные шайбы, после чего в воротах сочинской команды Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.
РБК 12:53
Происшествия

Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука

Интерфакс 04:34
Единоборства

Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM 16:58
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Единоборства

Порье заплакал после поражения от Хабиба Нурмагомедова

Чемпионат 16:57
Баскетбол

Сборная России вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 13:37
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

ТАСС 14:22
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

РБК 09:02
Политика

В России начался единый день голосования

На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Футбол

Лингард из-за болезни покинул расположение сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии. 26-летний игрок вернулся в клуб из-за болезни.
Sports.ru 11:08
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

RT на русском 15:48
Политика

Осужденные за терроризм Сенцов и Кольченко прибыли на Украину

Экономика сегодня 07:28
Наука

Заикнемся о мышах

Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Фигурное катание

Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах

Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:41
Кино

Киновед: в отличие от Троцкого, Ленин не любил сниматься в кино

Красная весна 12:25
Армия и оружие

В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире

Военное обозрение 09:03
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

РИА Новости 10:57
Происшествия

В Москве в здании ТИК задержали юриста штаба Дмитрия Гудкова

В Москве в здании территориальной избирательной комиссии Дорогомилово задержали Владимира Егорова, эксперта по проверке подписей и юриста штаба политика Дмитрия Гудкова.
Новая газета 16:05
Футбол

РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура

Петербургский дневник 11:59
Гаджеты

Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855

Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
Astera 11:19
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Авто

В рейтинг самых популярных машин России впервые вошел Renault Arkana

По итогам первых восьми месяцев падение составило 2,3 процента. Впервые в Топ-25 самых популярных моделей вошел кроссовер Renault Arkana.
Motor вчера в 07:06
Экономика

Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта

Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Здоровье

Врач опроверг существование таблеток от ожирения

Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.
Известия вчера в 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное