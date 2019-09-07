Отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Франции и Албании начался с задержкой в семь минут из-за того, что перед матчем по ошибке был исполнен гимн другой страны вместо гимна Албании, сообщает L'Equipe.

Матч Франции против Албании начался с задержкой из-за неправильного гимна

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