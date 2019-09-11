Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМатч «КАМАЗа» и «Спартака» могут перенести в Казань или Москву

Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» могут провести за пределами Набережных Челнов. Все дело в том, что местная полиция не хочет проведения игры в городе.
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КАМАЗ ждал «Спартак» 22 года. Но матч могут перенести в Казань

Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online ПОЛИЦИИ ЧЕЛНОВ НЕ НУЖЕН МАТЧ СО "СПАРТАКОМ" 4 сентября в Москве прошла жеребьевка розыгрыша Кубка России – и КАМАЗу выпал московский "Спартак", который в последний раз играл в Набережных Челнах ещё в 1997 году.
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Матч КАМАЗа со «Спартаком» могут перенести в Москву

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СМИ: Матч КАМАЗ – «Спартак» может быть перенесен в Москву

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Источник: полиция против проведения игры «КАМАЗ» — «Спартак» в Набережных Челнах

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СМИ: Матч КАМАЗ – «Спартак» может быть перенесен в Москву

Sportbox.RU05:55

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Sport24.ru14:47
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