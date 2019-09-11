Футбол
Советский спортМатч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе
По данным БИЗНЕС Online, Управление МВД по Набережным Челнам считает, что местная полиция не сможет обеспечить порядок своими силами. Правоохранители выступают за перенос игры в Казань. Ожидается, что в Набережные Челны приедут 10 тысяч болельщиков красно-белых.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online ПОЛИЦИИ ЧЕЛНОВ НЕ НУЖЕН МАТЧ СО "СПАРТАКОМ" 4 сентября в Москве прошла жеребьевка розыгрыша Кубка России – и КАМАЗу выпал московский "Спартак", который в последний раз играл в Набережных Челнах ещё в 1997 году.Спорт БИЗНЕС Online00:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Технологии
В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы
Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Взгляд.ру 12:20
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Наука
Посмертное изгнание
Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.
N+1 09:24
Экономика
Экономист Делягин призвал не отменять НДС, а понизить его с 20% до 10%
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал отменить НДС, так как, по его мнению, этот налог удушает экономическое развитие.
REGNUM 04:40
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru 19:27
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости вчера в 15:19
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Происшествия
В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 04:32
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты
Техноблогер оценил дизайн новых iPhone
Народные новости 05:50
Футбол
Месси не поможет «Барселоне» в матче с «Валенсией»
Евро-футбол.ру 04:44
Армия и оружие
Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» завершил деловой заход в порт Кипра
ИА Крыминформ 04:55
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
Общество
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
РИА Новости 12:54
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 09 сентября в 10:57
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04