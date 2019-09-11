Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online ПОЛИЦИИ ЧЕЛНОВ НЕ НУЖЕН МАТЧ СО "СПАРТАКОМ" 4 сентября в Москве прошла жеребьевка розыгрыша Кубка России – и КАМАЗу выпал московский "Спартак", который в последний раз играл в Набережных Челнах ещё в 1997 году.

с чего всё началось

По данным БИЗНЕС Online, Управление МВД по Набережным Челнам считает, что местная полиция не сможет обеспечить порядок своими силами. Правоохранители выступают за перенос игры в Казань. Ожидается, что в Набережные Челны приедут 10 тысяч болельщиков красно-белых.

Матч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе

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