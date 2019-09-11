Футбол

Советский спортСоветский спортМатч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе

По данным БИЗНЕС Online, Управление МВД по Набережным Челнам считает, что местная полиция не сможет обеспечить порядок своими силами. Правоохранители выступают за перенос игры в Казань. Ожидается, что в Набережные Челны приедут 10 тысяч болельщиков красно-белых.
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с чего всё началось

КАМАЗ ждал «Спартак» 22 года. Но матч могут перенести в Казань

Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online ПОЛИЦИИ ЧЕЛНОВ НЕ НУЖЕН МАТЧ СО "СПАРТАКОМ" 4 сентября в Москве прошла жеребьевка розыгрыша Кубка России – и КАМАЗу выпал московский "Спартак", который в последний раз играл в Набережных Челнах ещё в 1997 году.
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 00:22

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Матч КАМАЗа со «Спартаком» могут перенести в Москву

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:38

СМИ: Матч КАМАЗ – «Спартак» может быть перенесен в Москву

Матч ТВвчера в 05:55

Источник: полиция против проведения игры «КАМАЗ» — «Спартак» в Набережных Челнах

Чемпионатвчера в 13:50

«КАМАЗ» сыграет со «Спартаком» в Набережных Челнах

News.ruвчера в 10:42

СМИ: Матч КАМАЗ – «Спартак» может быть перенесен в Москву

Sportbox.RUвчера в 05:55

«КАМАЗ» и «Спартак» могут сыграть в другом городе из-за неготовности полиции Набережных Челнов

Sport24.ruвчера в 14:47

Матч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе

Советский спортвчера в 15:33
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика

Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Армия и оружие

ВВС Индии решили купить еще 33 российских истребителя

Как сообщает The Economic Times, представители ВВС Индии намерены выступить с предложением о приобретении 33 новых многоцелевых истребителей, в том числе 21 – Миг-29 и 12 – Су-30МКИ.
ИнфоШОС вчера в 07:52
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Общество

Подписка о невыезде Кирилла Серебренникова отменена

Мещанский суд Москвы в среду отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", которое в среду возвращено прокурору на доследование, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:33
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат вчера в 13:43
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.
Политическая Экспертиза вчера в 16:28
Общество

Опрос по храму святой Екатерины вот-вот начнут обсуждать в гордуме

Уралинформбюро вчера в 09:48
Политика

Санкт-Петербург по электронной визе смогут посетить граждане 53 стран

С 1 октября 2019 года Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе смогут посетить граждане 53 государств.
Петербургский дневник 02:42
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Происшествия

В Барселоне отмечают Национальный день Каталонии

RT на русском вчера в 14:01
Финансы

Стало известно, как будут расти пенсии в ближайшие 3 года

В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3 процента, а 2022 - на 5,9 процентов.
Республиканская Телевизионная Сеть 02:39
Космос

Китай успешно запустил три спутника

Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Политика

Верховная рада отказалась признавать выборы в Крыму

Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Krym.News 01:55
Происшествия

В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

РИА Новости вчера в 23:43
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

Крысы покусали детей в российской школе

По словам завуча школы, опасности нет, потому что детей покусали не крысы, а мыши.
Lenta.ru 02:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан

Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
Технологии

В Казани пройдет финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

С 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал Всероссийского конкурса среди специалистов в области программирования и дизайна «Цифровой прорыв».
Мэрия г. Казани 02:12
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Капитализация Apple после презентации новых iPhone превысила $1 трлн

Во вторник Apple представила новые модели iPhone, планшета iPad и часов Apple Watch Рыночная капитализация американской корпорации Apple снова превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов iPhone, передает ТАСС.
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество

В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
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