с чего всё началось

Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.

Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека

Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 356

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 62

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 257

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов. 48

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6

Экономика Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. 9

Общество На Южном Урале ожидаются грозы и град Завтра на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с.

Шоу-бизнес Стали известны победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» В последнем выпуске очередного сезона шоу телезрители переживали за своих любимцев Ивана Стебунова и Инну Свечникову, Артема Ткаченко и Валерию Семенову, Екатерину Варнаву и Дениса Тагинцева. 12