Футбол

Газета.RuГазета.RuМатч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене

Зенит — Рубин
21 сентября
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
С 2013 года Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом. Он умер 18 сентября в возрасте 43 лет. Ранее сообщалось, что матч десятого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" начнется с минуты молчания.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Фейеноорд» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Sport24.ru09:36

Матч «Зенит» - «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Советский спорт08:01

Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Риксене

Чемпионат08:19

Матч ЛЕ «Рейнджерс» — «Фейеноорд» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Sports.ru10:35

Матч Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Фейенордом» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Матч ТВ10:20

Матч «Зенит» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Риксене

Евро-футбол.ру08:13

Матч «Зенит» — «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Спорт-Экспресс07:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера", которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины.
Газета.Ru 11:07
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Хоккей

Овечкин получит награду за вклад в развитие хоккея в США

МК-Спорт 11:32
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество

Названы российские города с самыми высокомерными жителями

Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Здоровье

Наращивание ресниц может привести к аллергиям и инфекциям

Live24 16 сентября в 07:54
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Политика

Трамп поручил Минфину США ужесточить санкции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп распорядился существенно расширить санкции, действующие в отношении Ирана.
Наша версия 10:07
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Нева Спорт 06:42
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Политика

Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Шоу-бизнес

Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Происшествия

Суд вернул дело Айдара Губайдулина в прокуратуру

News.ru 05:41
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Российская газета 09:52
Технологии

TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ

Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Общество

Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения

Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Кино

Вышел второй трейлер детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом

Профиль 13:04
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное